Petrova vence fácil e vai às quartas em Quebec A russa Nadia Petrova não teve grandes obstáculos para avançar às quartas de final do Torneio de Quebec, no Canadá. Nesta quarta-feira, a primeira cabeça de chave da competição disputada em quadras rápidas superou com facilidade a norte-americana Madison Brengle, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h09 de jogo.