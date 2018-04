Petrova vence italiana e encara Wozniacki em Doha De volta ao topo do ranking, a dinamarquesa Caroline Wozniacki já sabe quem vai enfrentar em sua estreia no Torneio de Doha. Trata-se da russa Nadia Petrova, que estreou na competição nesta segunda-feira com uma vitória sobre a italiana Roberta Vinci, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.