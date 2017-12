Philippoussis avança no US Open O tenista australiano Mark Philippoussis se classificou nesta sexta-feira para a terceira rodada do US Open, ao derrotar o francês Anthony Dupuis por 3 sets a 0. As parciais foram de 6-2, 6-3 e 6-4. Também pela segunda rodada, o norte-americano James Blake eliminou o armênio Sargis Sargsian por 3 a 1, com parciais de 6-3, 6-4, 4-6, 7-6 (8-6). O russo Dmitry Tursunov, que eliminou Gustavo Kuerten na estréia, foi bem mais uma vez e venceu o holandês John van Lottum por 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 3-6, 6-3, 5-7 e 6-2. A rodada teve ainda a vitória do argentino David Nalbandian sobre o finlandês Jarkko Nieminen com parciais de 5-7, 6-3, 6-1, 4-6 e 7-6 (7-3) e o belga Xavier Malisse bateu o argentino Agustin Calleri: 6-2, 6-7 (3-7), 6-3, 3-6 e 6-3.