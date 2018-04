Philippoussis e Henman fazem final O australiano Mark Philippoussis derrotou, neste sábado, o marroquino Hicham Arazi, por 2 sets a 0 (6-4 e 6-1) e se classificou para a final do torneio de Adelaide. Seu adversário na final deste domingo será o inglês Tim Henman, que venceu na outra semifinal o espanhol Alberto Martín, por 2 sets a 1 (7-5, 4-6 e 6-2). O torneio de Adelaide faz parte do circuito da ATP e distribui US$ 375 mil.