Philippoussis elimina Agassi em Wimbledon O tenista norte-americano Andre Agassi deu adeus ao Torneio de Wimbledon nesta segunda-feira ao ser eliminado pelo australiano Mark Philippoussis por 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 2-6, 6-7 (4/7), 6-3 e 6-4. Na próxima fase, quartas-de-final, o carrasco do número 1 do ranking mundial, vai enfrentar o alemão Alexander Popp, vencedor do jogo contra o belga Olivier Rochus.