Philippoussis vai à final de Wimbledon O tenista australiano Mark Philippoussis se classificou nesta sexta-feira, pela primeira vez na carreira, para a final do Torneio de Wimbledon. Ele derrotou o francês Sebastien Grosjean por 3 sets a 0, fechando o jogo com parciais de 7-6 (3), 6-3 e 6-3, em 1h56. Esta é a segunda vez que Philippoussis disputa a final de um torneio do Grand Slam. Em 98, o australiano disputou o título do US Open. Na final, Philippoussis vai enfrentar o vencedor do confronto entre o americano Andy Roddick e o suiço Roger Federer.