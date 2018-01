Philippoussis vai às quartas em Tóquio O tenista australiano Mark Philippoussis garantiu vaga nas quartas-de-final do torneio de Tóquio ao vencer nesta quinta-feira o croata Mario Ancic por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5. Campeão na semana passada no torneio de Xangai, ele vai enfrentar na próxima fase o francês Cyrill Saulnier, que venceu o checo Jiri Novak por 4-6, 7-5 e 6-4. Em outros jogos da rodada, o alemão Rainer Schuettler eliminou o norte-americano Robert Kendrick, o norte-americano Jan-Michael Gambill bateu o suíço Michel Kratochvil, o australiano Scott Draper derrotou o alemão Nicolas Kiefer, o sul-coreano Hyung-Talk Lee superou o dinamarquês Kenneth Carlsen e o tailandês Paradorn Srichaphan ganhou do japonês Takao Suzuki. Ainda pelas oitavas-de-final, o francês Sebastien Grosjean despachou o holandês Dennis Van Scheppingen.