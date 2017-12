Philippoussis vence na estréia O tenista australiano Mark Philippoussis garantiu na noite desta quinta-feira sua vaga na segunda rodada do Master Series de Miami ao derrotar o francês Cedric Pioline por dois sets a um. As parciais foram de 7/5, 4/6 e 6/3. Na próxima rodada, Philippoussis vai enfrentar o russo Marat Safin, cabeça-de-chave número seis e que entra no torneio apenas a partir da segunda rodada.