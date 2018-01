Pierce derrota Mauresmo e avança No duelo francês, Mary Pierce derrotou Amelie Mauresmo e passou para as semifinais do US Open, o quarto e último torneio do Grand Slam da temporada. O jogo disputado nesta quarta-feira, em Nova York, nos Estados Unidos, terminou 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Em 13 particições nesse torneio, Pierce nunca tinha conseguido passar pelas quartas-de-final. ?É grandioso. O que posso dizer? Tenho 30 anos, passei 17 deles no circuito da WTA e pela primeira vez estou numa semifinal do US Open?, comemorou a tenista francesa. Depois de passar por Mauresmo, Pierce espera agora a definição de sua adversária. E ela sairá ainda nesta quarta-feira, no confronto entre a norte-americana Lindsay Davenport e a russa Elena Dementieva.