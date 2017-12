Pierce garante vaga na final do Masters A francesa Mary Pierce é a primeira finalista do Masters Feminino de Tênis, que reuniu as 8 melhores tenistas da temporada em Los Angeles (EUA) e distribui cerca de US$ 3 milhões em prêmios. Ainda invicta no torneio, ela derrotou neste sábado a número 1 do mundo, a norte-americana Lindsay Davenport, por 2 sets a 0, com apertadas parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). A adversária de Mary Pierce sairá da semifinal entre a russa Maria Sharapova e a também francesa Amelie Mauresmo. A decisão do título do Masters Feminino acontece neste domingo.