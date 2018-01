Pierce vence Myskina e duplas decidem Mary Pierce conseguiu recolocar a França na disputa do título de campeão da Fed Cup. Ela venceu a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 1 (4-6, 6-4 e 6-2) e empatou novamente a série final, agora com o placar 2 a 2. Com isso, a decisão do título entre russas e francesas fica para o jogo de duplas, que será disputado ainda neste domingo, entre Amelie Mauresmo e Nathalie Dechy contra Vera Douchevina e Dinara Safina. A Fed Cup é o principal torneio feminino de tênis entre países e está sendo realizado na quadra de Roland Garros, em Paris, na França.