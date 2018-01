Pioline elimina Ferrero em Marselha O tenista francês Cedric Pioline eliminou o cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Marselha, na França, que distribui cerca de US$ 470 mil em prêmios. Nesta sexta-feira, ele derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 7/5, e passou para as semifinais. Seu adversário sairá do confronto entre o britânico Greg Rusedski e o francês Nicolas Escude. Outro que já está garantido nas semifinais em Marselha é o russo Yevgeny Kafelnikov, que ganhou do suíço Marc Rosset e espera o vencedor do jogo entre o francês Sebastien Grosjean e o sueco Thomas Enqvist.