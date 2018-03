Pliskova derrota Wozniacki com tranquilidade e conquista o Torneio de Doha

A checa Karolina Pliskova confirmou o favoritismo neste sábado e sagrou-se campeã do Torneio de Doha, no Catar. Sem grandes dificuldades, a segunda favorita da competição superou a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Este foi o segundo título de Pliskova na temporada - ganhou também em Brisbane - e o oitavo de sua carreira. Mas, para alcançar a marca, a terceira colocada do ranking mundial precisou superar um tabu: em suas três partidas anteriores contra Wozniacki, ela tinha perdido todas.

O feito obtido neste sábado, aliás, veio em parte devido ao seu saque. Pliskova terminou o duelo com quatro aces - contra apenas dois da adversária - e 77% dos pontos vencidos com o primeiro saque, ante 62% da adversária. Assim, dominou a dinamarquesa e venceu com relativa tranquilidade.

Para chegar à decisão, após a chuva atrasar a programação, Pliskova precisou enfrentar uma rodada dupla na sexta, quando derrotou a chinesa Shuai Zhang nas quartas e a eslovaca Dominika Cibulkova na semi.

Wozniacki, 18ª do ranking, também precisou vencer duas partidas na sexta - contra a norte-americana Lauren Davis e a porto-riquenha Monica Puig -, mas pareceu ter sentido o ritmo e não ofereceu grande resistência na decisão.