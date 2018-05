Pliskova e Kvitova avançam e Muguruza se despede no Torneio de Madri

Poucas horas após a queda da dinamarquesa Caroline Wozniacki, o Torneio de Madri viu mais uma zebra derrubar uma de suas favoritas. Garbiñe Muguruza, uma das esperanças da torcida local, caiu diante da russa Daria Kasatkina pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3, em 2h28min de confronto.

A tenista da casa já vinha de uma vitória apertada sobre a croata Donna Vekic na partida anterior. Ainda se adaptando ao saibro na temporada, Muguruza havia sido derrotada na estreia em Stuttgart, em sua primeira competição sobre a terra batida no ano. Desta vez, venceu uma antes da eliminação.

A atual número três do mundo enfrentou dificuldades ao longo de toda a partida em razão do fraco rendimento no saque. Vencendo apenas 49% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, ela cedeu 19 break points à rival. Kasatkina aproveitou seis deles e buscou a vitória, mesmo perdendo seu saque em quatro oportunidades.

Uma das sensações da temporada, a tenista russa (15ª do ranking) vai enfrentar agora a checa Petra Kvitova, atual número dez do mundo. Em boa fase, Kvitova passou pela estoniana Anett Kontaveit por 6/7 (4/7), 6/3 e 6/3.

Ex-número 1 do mundo, a também checa Karolina Pliskova também não decepcionou nesta quarta. Ela bateu a norte-americana Sloane Stephens, campeã do US Open, por 6/2 e 6/3. Nas quartas de final, a número seis do mundo vai encarar a romena Simona Halep, líder do ranking.

A russa Maria Sharapova também se garantiu nas quartas. Para tanto, superou a francesa Kristina Mladenovic por 6/3 e 6/4. Na sequência, ela vai duelar com a Holanda Kiki Bertens, algoz de Wozniacki, ainda nesta quarta.

Em outro jogo desta quarta, a local Carla Suárez Navarro manteve as esperanças da torcida da casa ao derrotar a norte-americana Bernarda Pera por 2/6, 6/2 e 6/4. Na sequência, ela terá pela frente a francesa Caroline Garcia.