Pliskova e Muguruza avançam às quartas de final em Brisbane

A checa Karolina Pliskova, a ucraniana Elina Svitolina e a espanhola Garbiñe Muguruza confirmaram a condição de cabeças de chave e se classificaram nesta terça-feira para as quartas de final do Torneio de Brisbane, etapa para a qual a francesa Alize Cornet também avançou.

Número 6 do mudo, Pliskova superou a norte-americana Asia Muhammad (189ª colocada no ranking) por 6/1 e 6/4. Ele conseguiu cinco quebras de serviço para assegurar a segunda vitória em Brisbane.

A espanhola Garbiñe Muguruza, a número 7 do mundo, venceu a russa Daria Kasaktina (26ª) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (9/7), em uma batalha de 2 horas e 58 minutos.

Única tenista a vencer Serena Williams e Angelique Kerber em 2016 e número 14 do mundo, Svitolina avançou ao vencer a norte-americana Shelby Rogers (59º) por 7/5, 2/6 e 7/5. E Kerber é uma potencial adversária nas quartas de final. Já Alize Cornet (41ª) aplicou 6/2 e 6/1 na norte-americana Christina McHale (45ª).

Ainda pela primeira rodada, uma estudante do ensino médio de 16 anos triunfou nesta terça. A australiana Destanee Aiava, que veio do qualifying e é apenas a número 386 do mundo, se tornou a primeira jogadora nascida em 2000 a ganhar uma partida do circuito da WTA ao superar a norte-americana Bethanie Mattek-Sands (177ª), por 2/6, 6/3 e 6/4.

Nascida em 10 de maio de 2000, ela já tem uma convite para o Aberto da Austrália, mas antes enfrentará a russa Svetlana Kuznetsova, dona de dois títulos dos torneios do Grand Slam, na segunda rodada no Torneio de Brisbane.