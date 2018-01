Pliskova ganha de virada e encara Svitolina nas semifinais em Brisbane

A checa Karolina Pliskova, quarta colocada no ranking da WTA, se manteve firme na defesa do seu título do Torneio de Brisbane ao superar, de virada, a estoniana Kaia Kanepi (99ª), campeã do evento australiano em 2012, por 3/6, 7/5 e 6/2, nesta quinta-feira. Assim, se classificou às semifinais, fase em que terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina (6ª).

Pliskova abriu a temporada passada com título em Brisbane e subiu para a liderança do ranking em julho, antes de terminar 2017 como número 4 do mundo. Nesta quinta, ela sofreu com os golpes de Kanepi no primeiro set, mas começou a encontrar o ritmo no segundo para equilibrar a partida, sendo dominante no terceiro.

Svitolina assegurou sua vaga nas semifinais após Johanna Konta (9ª) abandonar a quadra no terceiro set do duelo pelas quartas de final. A ucraniana liderava o placar por 1/6, 7/6 (8/6) e 3/2 quando a britânica desistiu do jogo, dois games depois de receber atendimento médico por um problema do quadril direito.

A saída de Konta ocorreu dois dias depois da espanhola Garbiñe Muguruza, a número 2 do mundo, abandonar no terceiro set de seu primeiro jogo da temporada depois de sofrer com cãibras.

Konta não deu certeza se defenderá o título do Torneio de Sydney na próxima semana, naquele que seria a sua última preparação para o Aberto da Austrália. "Eu só conheço alguns dos sentimentos iniciais, o que nem sempre é muito confiável. Então eu não me sinto muito confortável para dizer muito mais", afirmou.

A letã Anastasija Sevastova (16ª) venceu a croata Aleksandra Krunic (53ª) por 6/2 e 6/4 para se garantir nas semifinais contra a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich (88ª), que aplicou 3/6, 6/2 e 6/3 na francesa Alize Cornet (38ª).