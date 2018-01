Polêmica também no time espanhol da Davis A decisão dos dirigentes espanhóis de destituir o técnico e capitão Josep Perlas pode provocar uma rebelião na equipe que disputa a Copa Davis. O Brasil já enfrentou crise parecida, quando Gustavo Kuerten, o Guga, decidiu deixar a equipe por discordar da política dos dirigentes. O espanhol Rafael Nadal disse que os tenistas estão descontentes. "É uma decisão que afeta a nós, que estamos em quadra", disse Nadal, em Buenos Aires, após ser eliminado do torneio ATP na capital argentina. Nadal acha que o presidente da federação espanhola, Pedro Munõz, poderia ter conversado com os tenistas antes de uma decisão. Hoje, na semifinal feminina do WTA de Paris, a russa Dinara Safina derrotou a francesa Tatiana Golovin por 6/1, 4/6 e 7/6 (7/2).