Polícia prende perseguidor de Serena A polícia de Londres deteve nesta quinta-feira o alemão Albrecht Stromeyer, acusado de perseguir a tenista norte-americana Serena Williams. Stromeyer, de 34 anos, estaria assediando a tenista já há algum tempo e esteve nos torneios de Berlim, Roma e Roland Garros. Os agentes da polícia explicaram que prenderam o alemão quase que por acaso, depois de que ele bateu com uma bicicleta contra uma câmera de segurança do All England Club, onde se realiza o torneio de Wimbledon. Serena esteve sob proteção de guarda-costas durante 24 horas do dia nas últimas semanas.