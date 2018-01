Pólo do Brasil vence Nova Zelândia A seleção feminina de pólo aquático do Brasil venceu a Nova Zelândia por 7 a 4, no penúltimo jogo da fase de classificação do Mundial de Desportos Aquáticos, que está sendo disputado em Fukuoka, no Japão. No masculino, o Brasil perdeu da Iugoslávia por 13 a 5 e foi eliminado após a fase preliminar, com Canadá, Japão e Alemanha. Classificaram-se as seleções da Hungria, Rússia e Espanha.