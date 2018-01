Por lua-de-mel, Kim Clijsters desiste de jogar US Open A tenista belga Kim Clijsters, ex-número um do mundo, revelou que Wimbledon será seu último torneio de Grand Slam, o que a deixa fora do US Open. Aos 23 anos, a belga, que sofreu no último ano com contusões, decidiu se aposentar no final desta temporada e já havia desistido de Roland Garros, na França. Ela declarou que estava pensando em disputar o torneio de duplas e até mesmo o de duplas mistas em Wimbledon. "É para poder aproveitar meu último Grand Slam um pouco mais." Clijsters irá se casar com o jogador norte-americano de basquete Brian Lynch em julho e o US Open, que é o único Grand Slam que ela venceu, será disputado na mesma época de sua lua-de-mel. A tenista também disse que retomou o ritmo dos treinos depois de sofrer uma contusão nas costas. "Não estou totalmente motivada, mas quero me acostumar à quadra novamente." Clijsters deve voltar às competições em Varsóvia, em dia 1.º de maio, mas ainda não disse em qual torneio irá encerrar sua carreira.