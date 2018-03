Portas derrota Ferrero e é campeão O tenista espanhol Albert Portas surpreendeu o seu compatriota Juan Carlos Ferrero e sagrou-se campeão do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. Na decisão do título, neste domingo, Portas venceu por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/2, 0/6, 7/6, (7/5) e 7/5, em 3 horas e 57 minutos de jogo. Com 28 anos, Portas conquistou em Hamburgo o seu primeiro título de um Masters Series (série de nove torneios da ATP que só perdem em importância para os quatro do Grand Slam) e ganhou um prêmio de US$ 400 mil. Além disso, ele acabou com uma invencibilidade de 16 jogos de Ferrero, que tentava ser campeão pela quinta vez nesta temporada - venceu em Dubai, Estoril, Barcelona e Roma.