Portas estréia com vitória em Paris O tenista espanhol Albert Portas iniciou bem a sua participação no Masters Series de Paris e venceu nesta segunda-feira o argentino Franco Squillari por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, enquanto seu compatriota, Tommy Robredo, foi eliminado pelo sueco Andreas Vinciguerra por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-1 e 6-2. Nos outros jogos desta manhã, o belga Christophe Rochus derrotou o sul-africano Wayne Ferreira por 6-3 e 6-4 e o equatoriano Nicolás Lapentti passou pelo francês Anthony Dupuis por 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) e 7-5.