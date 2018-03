Pouille elimina sérvio na semifinal em Dubai e faz 3ª decisão do ano

O tenista francês Lucas Pouille confirmou a boa fase neste início de temporada ao vencer nesta sexta-feira o sérvio Filip Krajinovic e avançar à final do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O atual 15º do ranking vai disputar sua terceira decisão em cinco competições disputadas neste ano.

Pouille sofreu para superar Krajinovic, 34º do mundo. O francês precisou de três sets para fechar jogo, pelo placar de 6/3, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/5), em 2h19min de confronto. Como vem fazendo desde o início do torneio, de nível ATP 500, disputado em quadra dura, Pouille ficou em vantagem na partida graças ao bom rendimento no saque.

Foram 16 aces, com acerto de 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, perdeu o saque por apenas uma vez ao longo dos três sets. No primeiro e no terceiro, parciais em que levou a melhor no jogo, sequer teve o fundamento ameaçado. Por outro lado, faturou duas quebras sobre o adversário da Sérvia.

Com o triunfo, Pouille vai disputar neste sábado sua terceira final na temporada. O tenista de 24 anos, segundo cabeça de chave em Dubai, vem de um vice-campeonato em Marselha, no fim de semana passado, e de um título, conquistado em Montpellier, também na França.

Seu adversário na decisão será o espanhol Roberto Bautista Agut, que despachou o tunisiano Malek Jaziri por 6/3 e 6/4. Jaziri havia sido o responsável pela eliminação do búlgaro Grigor Dimitrov, que era o cabeça número um do torneio. Com a vitória do espanhol, a final de Dubai vai reunir os cabeças dois e três da chave.