Pouille vence de virada e encara sérvio na semifinal em Dubai

Maior favorito ao título em Dubai, o francês Lucas Pouille venceu mais uma nesta quinta-feira e garantiu seu lugar na semifinal do torneio de nível ATP 500 disputado nos Emirados Árabes Unidos. Cabeça de chave número dois, o tenista da França superou, de virada, o japonês Yuichi Sugita pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.

Apesar das dificuldades enfrentadas no set inicial, Pouille fez a diferença nas duas parciais seguintes com o seu saque. Ao todo, o 15º do ranking disparou 14 aces e venceu até 82% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Com quatro quebras de saque em toda a partida, o francês sacramentou a vitória após 1h53min.

Na semifinal, o seu adversário será o sérvio Filip Krajinovic, que avançou na chave ao derrotar o russo Evgeny Donskoy pelo tranquilo placar de 6/1 e 6/2. Atual 34º do mundo, o tenista da Sérvia busca a vaga em sua segunda final no circuito da ATP.

A outra semifinal terá o espanhol Roberto Bautista Agut e o tunisiano Malek Jaziri. Terceiro cabeça de chave, o tenista da Espanha bateu o croata Borna Coric por 7/6 (7/4) e 6/4. Jaziri, por sua vez, bateu o grego Stefanos Tsitsipas por 6/4, 3/6 e 6/3, no duelo que reuniu dois convidados da organização.

Lucas Pouille e Roberto Bautista Agut se tornaram os principais favoritos ao título em Dubai após a queda precoce do búlgaro Grigor Dimitrov, cabeça de chave número 1, logo na estreia. Ele foi eliminado por Jaziri.