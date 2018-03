Preparo é peça chave em Roland Garros Preferido dos jogadores, Roland Garros é considerado o mais difícil torneio dos quatro Grand Slam. Por ser o único jogado em quadras de saibro, exige eficiência dos tenistas em todos os golpes e um preparo físico excepcional para suportar duas semanas de jogos em melhor de cinco sets. O torneio masculino terá, sem exceção, os melhores do ranking, enquanto o feminino já acumula uma série de desistências importantes como as de Mary Pierce, Monica Seles e, agora, também de Lindsay Davenport. Roland Garros este ano também vai pagar prêmio recorde de R$ 11,5 milhões, com US$ 640 mil destinados ao campeão. No ranking mundial, o vencedor soma mil pontos.