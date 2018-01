Presidente da CBT denuncia boicote O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Jorge Lacerda da Rosa, retomou o cargo ontem, depois de ter sido afastado, quinta-feira, por liminar concedida pela 47ª Vara Cível do Rio. Ainda apurando as perdas provocadas pelos dias fora da entidade, o dirigente disse sofrer um boicote por parte de pessoas supostamente ligadas ao ex-presidente Nelson Nastás, afastado judicialmente em 2004 por má administração e apropriação indébita. "Há uma facção contrária ao trabalho da CBT. Por vários fatores, percebi que tudo é trabalho do Nastás, da Koch Tavares (empresa organizadora dos principais torneios de tênis do País), do (ex-tenista, Carlos Alberto) Kirmayr. Não queria acreditar, mas é verdade. Estava procurando trabalhar com eles, mas não querem, preferem trabalhar com a falta de credibilidade do tênis", disse Jorge Lacerda da Rosa. O presidente da CBT aponta seu afastamento e a dificuldade para obter apoio para a equipe da Copa Davis como indícios do boicote que estaria sofrendo. A liminar que o tirou do cargo foi concedida após pedido da Federação do Piauí, que alegava irregularidade na assembléia que elegeu Jorge Lacerda da Rosa, em dezembro. "A Federação do Piauí não tem sede, não tem arrecadação. Foi um laranja para pedir a liminar. No mesmo dia, esse grupo entrou com pedidos de liminar por meio das Federações do Piauí, Rio e Minas", contou Jorge Lacerda da Rosa. Para a Copa Davis, o presidente busca patrocínio para o confronto com a Colômbia, entre os dias 4 e 6, em Bogotá. Negocia com o técnico de Gustavo Kuerten, Larri Passos, para que ele assuma o posto de capitão do Brasil, o que esbarra na falta de apoio. "Estou sentindo resistência de todo mundo. O Banco do Brasil não quis apoiar o projeto da Davis agora. Disse que há uma ferida aberta. Não quiseram mais falar comigo e a Koch disse que eu teria que passar por ela", revelou. De Camboriú, Larri Passos já anunciou que adiou a decisão de assumir o cargo de capitão da Davis. Disse estar preocupado com a atual instabilidade política da CBT e prefere aguardar mais um pouco. O prazo de inscrição da equipe termina no dia 21. Segundo Jorge Lacerda da Rosa, outro indício da má vontade da Koch Tavares com sua gestão é que a CBT não recebeu nenhum comunicado sobre o Brasil Open, que começou ontem, na Costa do Sauípe (BA). "Representantes da Koch Tavares se sentaram aqui e não fizeram nenhum convite à CBT. Acho estranho acontecer o maior evento do esporte no País e a confederação não ser informada", afirmou o dirigente. Nos dias em que ficou à frente da CBT, o interventor judicial Eduardo Nakamiti enviou comunicados a órgãos como Comitê Olímpico Brasileiro, Ministério dos Esportes e Federação Internacional de Tênis, avisando da troca de poder. Agora, Jorge Lacerda da Rosa terá de enviar outro comunicado. "Isso afeta nossa credibilidade", lamentou o presidente. O outro lado - A Octagon Koch Tavares, organizadora do Brasil Open, evitou entrar em polêmica com a CBT. O presidente da empresa, Luiz Felipe Tavares, preferiu não rebater as acusações de Jorge Lacerda da Rosa, pois não tem provas do que foi dito. "Nem conheço direito o presidente da CBT. Não conheço sua história no tênis, não sei o que está pretendendo. Só sei que a Octagon Koch Tavares é bem maior que a Federação Catarinense de Tênis (que era presidida por Rosa)?, avisou. Com 33 anos de atividade, a empresa sempre promoveu os maiores eventos de tênis do País e este ano organizará o primeiro Mundial de Beach Soccer da Fifa.