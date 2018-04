Presidente da CBT opta pelo silêncio Nelson Nastás, presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), informou nesta segunda-feira que aguarda citação do Tribunal de Contas União para responder sobre irregularidades apontadas pelo tribunal em relação ao dinheiro da Lei Agnelo/Piva recebido através do Comitê Olímpico Brasileiro. O processo deve se arrastar por mais alguns dias. O dirigente, que já começou a examinar o relatório, tem 15 dias para dar explicações. Em outro processo, movido pela oposição da CBT, liderado pela Federação de Santa Catarina, Nastás tem até quinta-feira para determinar a data de apresentação da prestação de contas da entidade. O prazo foi determinado pelo juiz da 1ª Vara Cível de São Paulo, Domingos Siqueira Frascino. ?Os auditores já aprovaram as contas e nos próximos dias vou mandar para as federações?, diz Nastás, que na quinta-feira estará em Madri para o sorteio do adversário do Brasil na terceira divisão da Copa Davis.