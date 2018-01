Presidente da CBT otimista com Lei Piva O novo presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Jorge Lacerda Rosa, deixou Brasília, nesta quinta-feira, otimista com as possibilidades de a verba da Lei Agnelo Piva ser finalmente liberada. "Entregamos a petição e acredito que na próxima semana este assunto estará resolvido", disse o dirigente. "Na próxima semana, acho que também já teremos o nome do novo capitão da Copa Davis, pois estamos apenas a espera dos e-mails dos jogadores da equipe."