Presidente da WTA diz que não há partidas arranjadas

O presidente do circuito WTA (Associação das Tenistas Profissionais), Larry Scott, afirmou que não existe manipulação de partidas no tênis feminino, mas disse que se houvesse o menor indício atuaria de forma radical. "Não temos suspeita alguma sobre partidas manipuladas em nosso circuito, mas se as tivéssemos seriam investigadas de forma extremamente séria", declarou Scott. "Sabemos que é um problema que deve ser combatido", acrescentou. "Estamos sabendo do que aconteceu no circuito masculino e dos problemas com Davydenko, o que não é bom para o tênis. Porém, temos que ser muito sérios e continuar com as investigações", declarou. "Além disso, é necessário garantir que o esporte seja algo limpo. Assim não pararemos de lutar contra as apostas de partidas manipuladas, mas sabemos que elas vão aumentar e o jogo pela internet também, pois o tênis é um esporte muito popular. Por isso temos que confirmar que nosso esporte está cem por cento limpo", encerrou o presidente da WTA.