Pressionada por título, Sharapova ganha na estreia em Stuttgart

STUTTGART - Pressionada pelo fato de defender nesta semana a sua permanência no Top 10 do ranking da WTA como atual campeã do Torneio de Stuttgart, Maria Sharapova sofreu muito, mas confirmou o seu favoritismo em sua estreia desta edição da competição alemã. A russa derrotou a checa Lucie Safarova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2), nesta terça-feira, em 3 horas e 23 minutos.

Número 9 do mundo, Sharapova teve problemas diante da 26.ª colocada no ranking, num duelo definido em três tie-breaks e em que cada set teve mais de uma hora de duração. A russa precisou salvar break points no 12.º game da terceira parcial, antes de definir o seu triunfo no último tie-break no jogo.

A próxima rival de Sharapova, sexta cabeça de chave na Alemanha, será a sua compatriota Anastasia Pavlyuchenkova, que nesta terça derrotou Diana Marcinkevica, da Letônia, por 6/3 e 6/2. O confronto direto entre as russas está empatado por 1 a 1.

Atual nona colocada do ranking mundial feminino do tênis, Sharapova defende os 470 pontos conquistados pelo título do ano passado e corre o risco de ser ultrapassada na listagem, por exemplo, pela italiana Sara Errani, a 11ª colocada da lista.

Uma das tenistas que tem chance de roubar o lugar de Sharapova no Top 10, Errani também estreou com vitória nesta terça-feira em Stuttgart. Ela venceu a checa Klara Koukalova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Errani, por sinal, é uma possível rival de Sharapova nas semifinais da competição alemã e terá como próxima adversária a estoniana Kaia Kanepi, que na primeira rodada passou pela britânica Johanna Konta por 7/6 (7/4) e 6/4.

Outra italiana que estreou com vitória em Stuttgart nesta terça foi Roberta Vinci. Ela passou pela alemã Annika Beck com parciais de 6/3 e 6/2 e se credenciou como primeira adversária da polonesa Agnieszka Radwanska, principal cabeça de chave da competição, que já estreia na segunda rodada.

Já a romena Simona Halep, segunda cabeça de chave, terá como primeira rival em Stuttgart a russa Svetlana Kuznetsova, que nesta terça derrotou a italiana Gioia Barbieri por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3.

A russa Alisa Kleybanova, por sua vez, será a primeira adversária da checa Petra Kvitova, terceira pré-classificada, outra que inicia sua campanha na segunda rodada. A tenista da Rússia estreou no torneio batendo a croata Ajla Tomljanovic por 6/2 e 6/4.

A alemã Angelique Kerber, quarta cabeça de chave, terá como primeira oponente em Stuttgart a espanhola Carla Suárez Navarro, que eliminou na estreia a russa Ekaterina Makarova com parciais de 6/0 e 6/4.