Primeira 'vítima' de Guga torce por recuperação do brasileiro

Um dos grandes nomes do tênis, que participa do torneio de masters Grand Champions Brasil, jogado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o espanhol Sergi Brugera falou, nesta sexta-feira, sobre os dez anos do primeiro título de Gustavo Kuerten em Roland Garros, entre outros assuntos. E não deixou de criticar o atual cenário do esporte. Veja também: Meligeni vence o ídolo Vilas pelo Grand Champions Brasil Faltou categoria no Grand Champions Brasil... Mais conhecido pelos brasileiros como a primeira vítima de Guga em uma final do Grand Slam parisiense - feito que fez aniversário de dez anos no dia 27 de maio deste ano - o catalão afirmou que Guga não era um estranho para ele, pois "havia acompanhado os jogos dele, principalmente às quartas e a semifinal do torneio, e que mesmo ainda não o tendo enfrentado, como profissional, já o conhecia". "Sabia que por conta do jogo dele [Guga] eu teria de controlar a partida desde o início. Houve um momento no primeiro set em que tive a chance de quebrar o saque dele, mas não aproveitei, e a partir dali me perdi. Ele tomou conta do jogo, não me deu mais nenhuma chance de tentar nada", conta o bicampeão de Roland Garros nos anos de 93 e 94. Na época, o espanhol era o número 19 do mundo, 16.º cabeça-de-chave da competição e considerado um dos 'reis do saibro'. Mas Guga não deu moleza e arrasou Bruguera por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2. Sobre a atual situação do brasileiro, que luta sem sucesso para voltar à elite do tênis mundial, Bruguera foi solidário. "O momento mais difícil em nossas carreiras é quando sofremos uma contusão grave, que afeta nosso jogo. Eu mesmo parei por conta de uma lesão e é realmente complicado nos conformarmos com isso. Espero que ele volte, pois sempre será um grande tenista. Foi um dos melhores que enfrentei." Já sobre o circuito de tênis atual, o espanhol, que se aposentou em 2003, não foi tão afável. Reclamou da falta de diversidade de tenistas de grande nível: "quando eu jogava havia Edberg, Becker, Sampras, Courier, Agassi e mais alguns outros, hoje há apenas Federer e Nadal." "Antes havia uma diferença bem grande de como se jogava em cada piso, hoje todos jogam em pisos diferentes da mesma maneira, no fundo e com muita força. Acho isso ruim para o tênis. Não há mais especialistas em saque/voleio e os 'fundistas' tradicionais, é um tanto monótono", desabafa Brugera, que confessa não acompanhar mais o circuito por pura falta de interesse. Uma curiosidade: foi das mãos de Björn Borg - o maior vencedor da história de Roland Garros com seis triunfos em seu currículo - e que também participa do evento em São Paulo (mas não joga por conta de uma lesão no cotovelo direito), que Guga recebeu seu primeiro troféu dos três que conquistou nas quadras de saibro de Paris.