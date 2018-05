Principais favoritas avançam no Torneio WTA de Oeiras, em Portugal

OEIRAS - As principais favoritas do Torneio de Oeiras garantiram vaga nas quartas de final do evento português realizado em quadras de saibro. Respectivas cabeças de chave número 1 e 2 da competição, a espanhola Carla Suárez Navarro e a canadense Eugenie Bouchard avançaram com vitórias tranquilas nesta quarta-feira.

A jogadora da Espanha arrasou a checa Barbora Zahlavova Strycova com um duplo 6/0, o que no jargão do tênis é chamado de "bicicleta", para seguir em frente em Portugal após apenas 57 minutos de partida. Já a tenista do Canadá passou pela casaque Yaroslava Shvedova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com o triunfo arrasador desta quarta, Navarro se credenciou para encarar na próxima fase a eslovena Polona Hercog, que nesta quarta desbancou o favoritismo da checa Lucie Safarova, sexta cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/2. Bouchard, por sua vez, terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova, sétima pré-classificada, que na segunda rodada eliminou a espanhola Maria Teresa Torro, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/1.

Também garantida nas quartas de final está a italiana Roberta Vinci. Quarta cabeça de chave, ela atropelou a belga Yanina Wickmayer por 6/0 e 6/2 e assim medirá forças na próxima fase com a russa Elena Vesnina, que nesta segunda rodada superou a sérvia Bojana Jovanovski por 2 sets a 1, com 5/7, 7/5 e 7/6 (7).

Outra que fez bonito nesta quarta-feira foi a romena Irina Begu, que passou pela estoniana Kaia Kanepi, quinta cabeça de chave, por 6/4 e 7/5. Assim, a tenista que veio do qualifying da competição irá pegar na próxima fase a suíça Timea Bacsinszky, que eliminou a tunisiana Ons Jabeur por 7/5 e 6/0.