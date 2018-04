Principais favoritas caem logo na estreia em Memphis

Pré-classificada como primeira favorita ao título e atual 56.ª colocada do ranking mundial, Strycova caiu diante da holandesa Michaella Krajicek, a 151.ª, ao perder por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Já Arvidsson, segunda cabeça de chave, foi derrotada pela tenista local Alexandra Stevenson por 6/3 e 6/1.

Com o feito obtido na estreia, Krajicek terá pela frente na segunda rodada a norte-americana Alexa Glatch, que na estreia superou a sua compatriota Beatrice Capra por 6/2 e 6/0. Arvidsson, por sua vez, também medirá forças com outra tenista da casa: Coco Vandeweghe, que derrotou a alemã Anna-Lena Groenfeld por 6/3 e 6/2.

Mas, se Strycova e Arvidsson deram adeus logo na estreia, a norte-americana Melanie Oudin, terceira cabeça de chave, confirmou o seu favoritismo ao estrear com vitória sobre a russa Anastasia Pivovarova por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/0. Com isso, terá pela frente na segunda rodada a também russa Evgeniya Rodina, que começou sua campanha em Memphis batendo a croata Ajla Tomljanovic por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/0 e 7/6 (7/5).

Outra cabeça de chave que avançou à segunda rodada foi a canadense Rebecca Marino. Sexta pré-classificada, ela bateu a tenista local Jamie Hampton por 6/4 e 6/1 e se credenciou para encarar a romena Sorana Cirstea, que aplicou duplo 6/2 sobre a norte-americana Catherine Harrison.