Promessas do tênis estréiam no Brasil Open Os principais favoritos à conquista da vaga na chave principal do Brasil Open, como Ricardo Mello e Franco Ferreiro, só estréia nesta quarta-feira no classificatório nacional no Casa Grande Hotel, mas juvenis de talento já iniciaram a disputa na tentativa de entrar direto no ATP Tour do Sauípe, a partir de 22 de fevereiro. Nos primeiros jogos da rodada de abertura, nesta segunda-feira, Henrique Pinto e Silva ganhou de Tiago Lopez por 6/2 e 6/3, Rodrigo Monte de Marcelo Melo por 6/4, 4/6 e 6/4. Nesta terça-feira, duas das maiores promessas brasileiras estréiam na competição: Leonardo Kirche enfrenta Eduardo Portal e Alexandre Bonatto pega Pedro Campos.