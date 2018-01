Promotor admite romance com Hingis O promotor público Christopher Calkin admitiu que começou um romance com Martina Hingis dois dias depois da condenação do australiano de origem croata Dubravko Rajcevic, a dois anos de prisão, por assedio à tenista suíça. Calkin era o responsável pela acusação de Rajcevic, cuja defesa apelou da condenação argumentando que o promotor e a tenista número 1 do mundo já tinham um relacionamento antes do julgamento. Calkin disse que, no dia seguinte à sentença, Hingis o convidou para visitá-la em sua casa, em Tampa, na Flórida. Segundo o promotor, nessa mesma noite e ele voou para a residência de Hingis e que no dia seguinte começaram ?uma relação física?.