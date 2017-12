Promotoria pede a prisão de Becker O ex-tenista Boris Becker está correndo risco de ir para a prisão na Alemanha se for condenado no processo em que é acusado de sonegação de impostos. A promotoria pública de Munique, onde o processo se desenvolve, pediu nesta quarta-feira uma pena de 3,5 anos de prisão para o ex-tenista. Os promotores acreditam ter provas de sonegação de pelo menos US$ 1,5 milhão. Becker alegou no processo que não deveria recolher impostos na Alemanha porque vivia em Mônaco. A procuradoria reconheceu que o ex-tenista tinha Mônaco como domicílio oficial entre os anos de 91 e 93, mas que ele, efetivamente, morava em Munique neste período. Essa afirmação é rechaçada pelo acusado. Becker diz que seu único erro foi comprar um pequeno apartamento na cidade alemã. ?Entre o outono de 91 e o outono de 93 estive ocasionalmente em Munique?, garantiu. Becker sustenta que o apartamento não lhe servia de domicílio. Tratava-se, segundo ele, de uma acomodação ocasional, onde vivia de maneira ?espartana e pobre", segundo definiu. ?O apartamento tinha um sofá e uma cama. Não tinha nem geladeira?, argumentou.