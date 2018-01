Puerta elimina Cañas em Roland Garros Num jogo muito disputado, decidido apenas em cinco sets, o argentino Mariano Puerta derrotou o seu compatriota Guillermo Cañas e se classificou nesta quarta-feira para as semifinais do Torneio de Roland Garros. O jogo - que teve mais de três horas e meia de duração, terminou com parciais de 6-2, 3-6, 1-6, 6-3 e 6-4. Esta é a primeira vez que Puerta alcança as semifinais de um torneio de Grand Slam. Apesar de terem a mesma origem e com apenas um ano de diferença na idade, Cañas (27) e Puerta (26) só haviam se enfrentado numa partida do circuito profissional uma vez - no ATP do México, em 2.000, com vitória de Puerta por dois a zero (6/2 e 6/3). Na semifinal, sexta-feira, Puerta vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Tommy Robredo e o russo Nicolay Davydenko. A outra semifinal foi decidida ontem: o suíço Roger Federer enfrenta o espanhol Rafael Nadal.