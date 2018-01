Puerta promete recorrer da punição Com a desculpa de que ingeriu o estimulante etilefrine sem saber - bebeu água no copo de remédios de sua esposa -, o tenista argentino Mariano Puerta promete recorrer da suspensão de 8 anos, imposta pela Federação Internacional por doping em Roland Garros. Aos 27 anos, Puerta é reincidente. Ele já foi suspenso por doping em 2003, quando ficou 9 meses afastado das quadras ao ser flagrado com a substância clenbuterol no organismo. Agora, com os 8 anos de pena, sua carreira irá acabar definitivamente.