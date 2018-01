Putin recebe campeões da Davis O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta sexta-feira a equipe de tênis do país, que conquistou o título da Copa Davis no último domingo, com a vitória sobre a França em Paris. Além do capitão do time e dos técnicos dos tenistas, foram ao Kremlin Marat Safin, Yevgeny Kafelnikov e Mikhail Youzhny, o grande herói na decisão do torneio. ?Mais uma vez quero parabenizá-los por este acontecimento, por esta vitória?, disse Putin aos campeões. O presidente deu um relógio com uma dedicatória gravada para cada membro da equipe e recebeu uma raquete de presente. Convidado pelos atletas para jogar uma partida, ele recusou: ?É um esporte muito difícil, pois requer grandes esforços físicos e emocionais.? Antes de Putin, o ex-presidente russo Boris Yeltsin já tinha parabenizado os campeões. Ele, inclusive, assistiu aos jogos em Paris e esteve na quadra para celebrar com os atletas depois da vitória de Youzhny sobre o francês Paul-Henri Mathieu, no quinto e último jogo da final.