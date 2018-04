Quadras mais rápidas preocupam técnico de Bellucci

"As quadras estão mais rápidas que nos anos anteriores. As condições não são as ideais para o Thomaz. Estamos procurando nos adaptar o melhor possível até a estreia", comentou o treinador argentino, sem esconder a preocupação.

Bellucci disputou apenas duas partidas oficiais neste ano. Venceu uma, na estreia, e perdeu a outra, pelo Torneio de Auckland, disputado em quadra rápida. No Aberto da Austrália, o número 1 do Brasil e 32º do mundo terá uma estreia tranquila, contra o eslovaco Blaz Kavcic, 93º do ranking.

"Ele (Kavcic) gosta de jogar pontos longos, não joga tão agressivo e é sólido", analisou Orsanic. No único confronto entre os dois tenistas, Bellucci levou a melhor, no saibro de Gstaad, em 2012. Se passar da estreia, o tenista do Brasil só deverá ter maior trabalho na terceira rodada, quando poderá cruzar com o francês Jo-Wilfried Tsonga, sétimo cabeça de chave do Grand Slam.