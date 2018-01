Quartas da Copa Davis reúnem a elite do tênis masculino As quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis começam nesta sexta reunindo a elite do tênis masculino em uma série de confrontos emocionantes. Para iniciar, Espanha e Argentina buscam vitórias como visitantes na Copa Davis contra os Estados Unidos e a Suécia, respectivamente, um resultado que os colocaria frente a frente nas semifinais da competição, como aconteceu há três anos. Porém, para que isto aconteça as duas equipes devem superar muitos contratempos, não apenas a condição de visitantes, mas também as superfícies que tanto a federação americana como a sueca prepararam para recebê-las, pisos lentos. A equipe dos EUA escolheu o Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum de Wiston Salem, e uma superfície dura com revestimento de acrílico (Latex-ite) na qual a bola quase não quica, para atrapalhar o jogo da equipe espanhola, formada por Tommy Robredo, David Ferrer, Feliciano López e Fernando Verdasco. A teoria norte-americana é que neste tipo de piso, que é usado no torneio de San José, o tenista Rafael Nadal ficaria mais vulnerável às jogadas de Andy Roddick e James Blake. Mas a equipe não contava com a decisão do bicampeão de Roland Garros de ficar de fora da série de partidas, para dar um descanso a seu tornozelo esquerdo. Já o confronto entre suecos e argentinos, que acontece no Centro de Convenções de Gotemburgo, terá ares de vingança, pois a equipe de Mats Wilander quer devolver a surra de 5 a 0 que tomou em Buenos Aires. A Argentina foi finalista desta competição há quatro meses em Moscou e procura desesperadamente um título que condiga com as estrelas que possui atualmente. Desde 2002, a Argentina alcançou pelo menos as quartas-de-final da Davis, provando toda a sua força. Além disso, foi finalista duas vezes, em 1981 contra os Estados Unidos e contra a Rússia na última temporada. Desta vez a equipe formada por Del Potro, Nalbandian, Sebastián Prieto e Guillermo Cañas espera se adaptar melhor à quadra de taraflex que foi instalada para recebê-la. No entanto, existe dúvida quanto ao aproveitamento de Cañas, que apresentou uma sobrecarga na perna esquerda durante a fase final do Masters Series de Miami. O capitão sueco optou pela convocação de Robin Soderling, Jonas Bjorkman, Tomas Johansson e Robert Lindstedt. A atual campeã Rússia mede forças contra a França no Luzhniki Estadium de Moscou no piso de saibro. O duelo é uma repetição do que tiveram no último ano pelas quartas-de-final. As duas equipes realizarão a série de partidas completas. Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny, Marat Safin e Igor Andreev pela Rússia, e Arnaud Clement, Richard Gasquet, Michael Llodra e Paul-Henri Mathieu pela França. Na teoria este é o confronto mais parelho, por causa do bom rendimento de todos os jogadores no saibro. Para encerrar, a Bélgica recebe a Alemanha no Sleuyter Arena de Ostende no piso de saibro para lutar contra a história. Nos sete confrontos anteriores os alemães venceram todos. Os irmãos Oliver e Cristophe Rochus, Kristof Vliegen e Dick Norman esperam acabar com este histórico negativo diante de Tommy Haas, Florian Mayer, Alexander Waske e Michael Kohlman.