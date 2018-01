Quartas-de-final definidas em Valência Foram definidos nesta quinta-feira os confrontos das quartas-de-final do Torneio de Valência, na Espanha. O brasileiro Gustavo Kuerten, que escolheu justamente esta competição para voltar ao tênis, foi eliminado com a derrota para o espanhol Alberto Martín, por 6/2 e 6/0. Agora, Martín irá enfrentar o também espanhol David Ferrer, que ganhou nesta quinta-feira de Irakli Labadze, da Geórgia, por 6/3 e 6/4. Em outro duelo entre tenistas da Espanha, Rafael Nadal derrotou Guillermo Garcia-Lopez por 6/1 e 6/4 - seu próximo adversário é o russo Igor Andreev, que fez 7/5 e 6/1 no italiano Potito Starace. As quartas-de-final terão mais um duelo espanhol: Albert Costa x Fernando Verdasco. E o outro confronto já definido acontecerá entre o chileno Fernando González e Iván Navarro Pastor, também da Espanha.