Quatro brasileiro avançam no qualifying de Roland Garros

Thomaz Belluci e Franco Ferreiro venceram seus adversários e avançaram no qualifyng de Rolang Garros. Com isso, os dois brasileiros continuam na briga por uma vaga na chave principal do torneio francês. Nesta terça-feira, Bellucci, melhor tenista brasileiro na ATP, número 75 do ranking estreou com vitória contra o austríaco Martin Slanar, 198.º, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. O resultado deixa o paulista a duas vitórias da classificação para Roland Garros. Dois brasileiros já estão garantidos no torneio - Marcos Daniel e o convidado de honra Gustavo Kuerten. Já Franco Ferreiro bateu o norte-americano Alex Kuznetsov, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. O gaúcho é o terceiro melhor tenista do Brasil na ATP. Na próxima rodada, Ferreiro, número 175 do ranking, terá pela frente o chileno Paul Capdeville, atual 141.º. Os dois já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada. Thomaz Bellucci enfrentará o vencedor do confronto entre o israelense Harel Levy e o eslovaco Ivo klec. MAIS VITÓRIAS BRASILEIRAS Thiago Alves e João Souza, o Feijão, também estrearam com vitória no qualifying de Roland Garros, nesta terça-feira. Agora, eles precisam de mais duas vitórias para alcançaram a chave principal. Thiago Alves, campeão do challenger de São Paulo, teve muita dificuldade para avançar. Ele precisou de 3 horas para vencer o espanhol Daniel Muñoz de la Nava por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (6/8) e 7/5. Na segunda rodada do qualifying ele enfrentará o sérvio Dusan Vemic, que venceu o espanhol Adrian Menendez. Feijão não teve tanta dificuldade para vencer na sua estréia em Roland Garros. Ele venceu o austríaco Rainer Eitzinger por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Agora, espera o vencedor da partida entre o francês Antony Dupuis e o sul-africano Rik de Voest. JÚLIO SILVA FORA Dos cinco brasileiros que participam do qualifying, apenas Júlio Silva foi derrotado. Ele não teve o mesmo desempenho de seus compatriotas e perdeu para o alemão Simon Greul, por 6/4 e 6/2, e está fora da briga por um lugar na chave principal do Grand Slam francês. O torneio leva 16 tenistas para a chave principal. Para se classificar, o jogador tem de ganhar três partidas, em sistema de eliminatória simples. Quem perder, está fora da disputa. (atualizado às 16h00 para acréscimo de informações)