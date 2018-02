Quatro brasileiros jogam em Salinas Quatro tenistas estarão representando o Brasil na sétima edição do Torneio de Salinas, no Equador. A competição vai dar 50 pontos para o ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) mais US$ 25 mil em prêmios. Estarão em Salinas: Ricardo Melo (cabeça 5), Francisco Costa, Marcos Daniel e Rodrigo Monte. Além dos brasileiros, outros nomes de destaque no torneio equatoriano são o peruano Ivan Miranda, os alemães Lars Burgsmuller e Maximilian Abel, o argentino Mariano Puerta, o israelense Harel Levy e o local Giovanni Lapentti.