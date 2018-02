Quatro campeões de Roland Garros jogarão Aberto do Brasil Os organizadores do Aberto de Tênis do Brasil divulgaram nesta quarta-feira a lista com os atletas que participarão da edição deste ano do torneio, que começa no dia 12 de fevereiro. Quatro tenistas que já conquistaram o título de Roland Garros (um dos quatro maiores eventos do mundo) estarão presentes: o brasileiro Gustavo Kuerten, o argentino Gaston Gaudio e os espanhóis Juan Carlos Ferrero e Carlos Moya. A competição é a única organizada pelo Brasil que conta pontos para o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Em sua sétima edição, o evento será disputado na Costa do Sauípe, na Bahia, e distribuirá US$ 431 mil em prêmios. A quadra será de saibro (terra batida). De todos os campeões de Roland Garros, apenas Guga teve de ser convidado, já que ele não somou pontos para garantir uma das vagas por causa de seguidas contusões. Quem também estará presente é o chileno Nicolás Massu, 44.º do mundo, campeão da última edição do Aberto do Brasil. Ao todo, 32 tenistas estarão brigando pelo título. Além de Guga, mais seis vagas ainda serão definidas entre seletivas e convites. A lista com os 25 classificados pelo ranking Juan Carlos Ferrero/ESP (23.º no ranking ATP) Agustín Calleri/ARG (29.º) Nicolás Almagro/ESP (32.º) Juan Ignacio Chela/ARG (33.º) Gaston Gaudio/ARG (34.º) Filippo Volandri/ITA (38.º) Carlos Moya/ESP (43.º) Nicolás Massu/CHI (44.º) Rubén Ramírez Hidalgo/ESP (57.º) Alberto Martín/ESP (61.º) Luis Horna/PER (63.º) Nicolás Lapentti/EQU (67.º) Juan Monaco/ARG (69.º) Sergio Roitman/ARG (72.º) Martin Vassallo Argüello/ARG (81.º) Potito Starace/ITA (83.º) Albert Montañes/ESP (85.º) Alessio Di Mauro/ITA (90.º) Igor Andreev/RUS (91.º) Nicolas Devilder/FRA (97.º) Lukas Dlouhy/RCH (99.º) Jiri Nanek/RCH (101.º) Evgeny Korolev/RUS (102.º) Thiago Alves/BRA (105.º) Stefano Galvani/ITA (109.º)