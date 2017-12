Queen?s: Henman faz final com Hewitt O tenista britânico Tim Henman será o adversário do australiano Lleyton Hewitt na final do torneio de Queen?s, neste domingo, em Londres. Neste sábado, Henman derrotou o holandês Raemon Sluiter, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2. Hewitt superou, também neste sábado, o holandês Sjeng Schalken, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.