Querrey derrota Davydenko e avança em New Haven O norte-americano Sam Querrey contou com o apoio da torcida nesta quinta-feira para superar o russo Nikolay Davydenko, primeiro cabeça de chave do ATP de New Haven, nos Estados Unidos. Querrey venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/4, e enfrenta na semifinal o vencedor da partida entre o francês Florent Serra e o argentino Jose Acasuso.