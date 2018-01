Radialista chama Williams de macacas ?O qualificativo chimpanzé me escapou no ardor do duelo?. Com essa frase o radialista belga Sven Ornelis tentou justificar o infeliz comentário feito sobre as irmãs Serena e Venus Williams pouco depois da vitória das norte-americanas sobre as belgas Justine Henin e Kim Clijsters, nas semifinais do Aberto da Austrália. Diversos ouvintes acusaram o profissional da emissora "Q-radio" de racismo e ameaçaram processar o comentarista. A notícia foi publicada nesta sexta-feira pelo diário ?Het Laaste Nieeuws?.