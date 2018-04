Radwanska arrasa Cibulkova e é campeã em Sydney

SYDNEY - Cabeça de chave número 1, a polonesa Agnieszka Radwanska chegou à decisão do Torneio de Sydney como favorita diante da eslovaca Dominika Cibulkova, mas nem em seu pensamento mais otimista poderia imaginar um confronto tão fácil quanto o que aconteceu nesta sexta-feira. Em apenas 1h02min de partida, a número 4 do mundo massacrou a adversária e fechou o duelo em 2 sets a 0, com impressionante duplo 6/0.

O título e a forma como aconteceu a vitória confirmam a ótima fase da polonesa neste início de ano. Esta foi a segunda conquista de Radwanska em 2013, já que no último final de semana ela já havia faturado o Torneio de Auckland, após vencer a decisão diante da belga Yanina Wickmayer.

Nesta sexta, Radwanska impôs seu ritmo desde o início e não deu chances para a adversária, que não conseguiu se recuperar na partida após o começo ruim. Foram seis quebras em 11 oportunidades para a polonesa, que até viu Cibulkova ameaçar seu serviço em quatro momentos, mas sem sucesso.

A vitória também confirmou a supremacia de Radwanska diante de Cibulkova, já que foi seu quarto triunfo em quatro jogos disputados entre elas. Com o grande início de temporada, a polonesa número 4 do mundo chega como uma das favoritas para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, que começa na próxima segunda-feira.

HOBART - No Torneio de Hobart foram definidas nesta sexta-feira as finalistas, com uma surpresa. Tenista com melhor ranking entre as semifinalistas, a norte-americana Sloane Stephens, oitava cabeça de chave, foi facilmente batida pela russa Elena Vesnina, número 68 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Na decisão, Vesnina terá pela frente a cabeça de chave número 9 do torneio, a alemã Mona Barthel, que passou pela belga Kirsten Flipkens também em dois sets, com duplo 6/4. Na única vez em que se enfrentaram no circuito da WTA, em Pequim, no ano passado, Vesnina bateu Barthel por 2 a 0, com duplo 6/1.