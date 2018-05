Radwanska bate Schiavone e vai às quartas em Katowice

KATOWICE - Contando com apoio maciço da torcida, a polonesa Agnieszka Radwanska venceu mais uma no Torneio de Katowice, nesta quinta-feira. Desta vez, a tenista da casa manteve o favoritismo ao superar a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e se garantir nas quartas de final.

Atual número três do mundo, Radwanska deu poucas chances à Schiavone, ex-Top 10, nesta quinta. Com bom aproveitamento no saque - venceu até 70% quando jogou com o primeiro serviço -, dominou a italiana e só teve problemas no fundamento no set inicial, quando chegou a perder o saque. Em compensação, obteve duas quebras em cada parcial para fechar o jogo em 1h44min.

Sua próxima adversária será a austríaca Yvonne Meusburger. Sexta cabeça de chave, ela avançou ao derrotar a croata Mirjana Lucic-Baroni por 6/2 e 6/3. Se alcançar a semifinal, a polonesa poderá cruzar com a francesa Alize Cornet, outra cabeça de chave e experiente tenista do torneio.

Cornet avançou nesta quinta ao vencer a eslovaca Kristina Kucova por 6/3, 4/6 e 6/3. Nas quartas, ela vai duelar com a checa Klara Koukalova. Ainda pela segunda rodada, a eslovaca Magdalena Rybarikova eliminou a espanhola Silvia Soler-Espinosa por 6/2 e 6/0.